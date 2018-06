Stiri pe aceeasi tema

- Tarifele pentru parcari ar putea sa creasca, in urmatoarea perioada, in București, iar locuitorii capitalei ar putea fi nevoiți sa scoata din buzunare nu mai puțin de zece lei pentru a-și lasa mașina in centru.

- Primaria Capitalei spune ca prin regulamentul programului „Biciclisti in Bucuresti" au fost luate masuri pentru a preveni vanzarea voucherelor pentru biciclete, respectiv au fost tiparite pe ele datele personale ale beneficiarului – numele, prenumele, CNP-ul si a fost mentionat explicit pe ele ca…

- Primaria Capitalei vrea sa de 63 de milioane de lei pentru o parcare subterana in Piața Dorobanți. Proiectul se afla pe ordinea de zi a ședinței de consiliu general de pe data de 4 mai. Parcarea ar urma sa aiba doua niveluri și 283 de locuri, iar in proiect durata de realizare a investiției este menționata…

- Bucurestenii au umplut joi seara trotuarele si carosabilul de pe Calea Victoriei, pe segmentul cuprins intre Piata George Enescu si Cheiul Dambovitei, pentru a vedea instalatiile de lumina si video mapping care fac parte din Festivalul Spotlight, ajuns la cea de-a patra editie. Pe parcursul celor patru…

- Vestile nu sunt deloc bune pentru abonatii Engie Romania, intrucat de la 1 aprilie vor plati facturi mai mari cu 10% la gaze, informeaza Romania TV.Scumpirile vor afecta 1,6 milioane de romani din Bucuresti si alte 19 judete din sudul tarii, acestia urmand sa scoata mai multi bani din buzunar cand va…

- "Saptamana viitoare vor fi dezbateri pe doua proiecte din domeniul sanatatii pe care le propun si sper sa obtin sustinerea Consiliului General. Unul se refera la un sprijin acordat de Primaria Capitalei pentru doamnele care sunt insarcinate, pentru ca s-a dovedit statistic in intreaga tara si in…