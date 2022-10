Noi tarife pentru energie de la 1 ianuarie 2023. Cum vor fi afectați consumatorii casnici Guvernul Romaniei va trebui ca, pana la finalul lunii noiembrie, sa vina cu o noua ordonanța de urgența in ceea ce privește energia. Ordonanța de urgența presupune o semi-reglementare pe piața energiei. Asta inseamna ca nu va fi o reglementare clasica, ci va avea și o componenta de piața libera, sau o piața ”administrata”. Pentru consumatorii casnici, schimbarile nu vor fi foarte mari. Prețurile vor fi de 0,68 și 0,80 de lei, așa cum a fost și pana acum, insa se va gasi un preț fix și pentru cei 700.000 de consumatori casnici care nu se incadreaza la un consum lunar de pana in 255… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

