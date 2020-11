Un proiectil neexplodat calibrul 152 de milimetri a fost gasit, vineri, in localitatea Bacu, de muncitorii care efectuau lucrari de excavare pentru fundatia unui depozit de cereale, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Giurgiu. „In urma cu cateva ore printr-un apel la 112 am fost instiintati sa intervenim in localitatea Bacu pentru ridicarea unui proiectil. Ajunsi la fata locului, pirotehnicienii au constatat faptul ca in zona erau efectuate lucrari pentru executarea fundatiei unui depozit de cereale, iar in timp ce pamantul era decopertat cu excavatorul, muncitorii au vazut…