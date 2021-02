Apar noi studii despre vaccinul AstraZeneca care arata faptul ca marirea intervalului de timp dintre dozele administrate crește eficacitatea serului impotriva coronavirusului. Vaccinul anti-Covid-19 dezvoltat de AstraZeneca si Universitatea Oxford are o eficacitate de 76%. Dozele de vaccin se administreaza la trei luni distanța. Guvernul britanic a decis recent sa extinda la 12 saptamani intervalul dintre administrarea celor doua doze. In urma unor studii efectuate in Regatul Unit, Brazilia și Africa de Sud, s-a dovedit ca distanța mai mare dintre dozele de vaccin crește eficacitatea serului.…