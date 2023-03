Stiri pe aceeasi tema

- Cazul lui Andrew Tate continua cu noi dezvaluiri incendiare. Dupa ce a incercat sa iasa din inchisoare cu ajutorul unor avocați celebri și prin declarații controversate, milionarii britanici au apelat și la ajutorul lui George Simion și a Dianei Șoșoaca. Stenogramele incendiare cu discuții purtate in…

- Noi stenograme au aparut in scandalul fraților Tate. O parte dintre discutii sunt purtate intre cele doua tinere de nationalitate straina, inainte de primele perchezitii din aprilie anul trecut, anunța Antena 3 CNN. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Primarul din Jibert, Iancu Boeriu, a incetat din viața in luna martie a anului trecut, la varsta de numai 65 de ani. In dosarul penal deschis de Parchetul Tribunalului Brașov anul trecut a fost trimis in judecata inculpatul Buta Gheorghe, acuzat de loviri sau vatamari cauzatoare de moarte.Familia fostului…

- Este rasturnare de situatie in cazul fraților Tate dupa ce magistrații le-au respins acestora cererea de eliberare din arest. Astfel, cei doi frați au primit o lovitura grea, mai ales ca Tristan Tate ar fi devenit tata acum trei saptamani. Care este mesajul transmis presei de catre Andrew Tate. Avocata…

- Autoritațile din Romania au inceput sambata sa ridice mașinile de lux confiscate in cadrul unei anchete penale privind presupusul trafic de persoane care a dus la arestarea fraților Tristan și Andrew Tate.