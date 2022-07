Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Fondului pentru Mediu a publicat liste noi cu persoanele juridice acceptate in Programul de stimulare a innoirii Parcului auto national (Programul Rabla Clasic) si in Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera in transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport…

- Administrația locala a comunei Aiton intenționeaza sa extinda sistemul de supraveghere video in cele doua sate pe bani de la bugetul local. Primarul Nicolae Fagadar a declarat pentru Turdanews ca... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Primaria Ghiroda a depus dosarul pentru instalarea a sase statii de reincarcare a vehiculelor electrice in cele doua localitati ale comunei. Finantarea nerambursabila este de peste un milion de lei. Proiectul depus la Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) reprezinta soluția pentru adaptarea unei…

- Asta in contextul in care numarul mașinilor electrice din oraș a crescut considerabil in ultimii ani, iar investiția era necesara. Viceprimarul municipiului Sacele, Geczi Gellert: Au fost niște studii conexe – ca sa le spun așa – in ceea ce privește evoluția numarului acestor vehicule inmatriculate…

- Consiliul Județean Timiș vrea sa extinda proiectul implementarii de stații electrice de incarcare a autovehiculelor in intreg județul. Astfel, conform proiectului, ar urma sa fie instalate 13 asemenea stații, cu o valoare a investiției de 3,1 milioane de lei, banii fiind solicitați prin Administrația…

- RABLA Clasic și Rabla Plus: perioada de inscrieri, prelungita. Decizie similara pentru ”Stații reincarcare vehicule electrice” Sesiunile de depunere a dosarelor in cadrul Programelor Rabla Clasic, Rabla Plus si Statii de reincarcare pentru vehicule electrice in localitati au fost prelungite, a anunțat…

- AFM a anuntat, joi, ca in cadrul Programului Rabla pentru persoane juridice au fost acceptate alte 217 dosare pentru 379 autovehicule si 3 motociclete. De asemenea, au fost publicate 8 contestatii pentru 17 autovehicule. Programul Rabla Plus au fost acceptate 11 dosare acceptate pentru 13 autovehicule…

- Administratia Fondului pentru Mediu a publicat liste noi cu persoanele juridice acceptate in Programul de stimulare a innoirii Parcului auto national (Programul Rabla) si in Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera in transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier…