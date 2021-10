Stiri pe aceeasi tema

- “Luna curateniei de toamna incepe” la Fagaras, vineri 15 octombrie 2021. Astfel, fagarașenii pot scapa de resturile vegetale din curti si din gradini. Colectarea deșeurilor vegetale (frunze, resturi de flori si din gradina etc.) si a crengilor (din toaletarea arborilor si pomilor) care se produc pe…

- Lucrarile de reabilitare a infrastructurii rutiere se intensifica. A inceput asfaltarea strazii Uniunii, unde circulația se desfașoara alternativ pe un singur sens, fiind dirijata de angajații companiei constructoare și Poliția Locala. Pe Șoseaua Combinatului, pe tronsonul cuprins de la intersecția…

- Doi absolvenți ai clasei a VIII-a și patru ai clasei a XII-a din județul Brașov au obținut media 10 la Evaluarea Naționala respectiv la Bacalaureat, in sesiunile iunie-iulie 2021. Aceștia vor fi premiați de catre Ministerul Educației cu 1.000 lei net – cei de clasa a VIII-a – respectiv cu 3.000 lei…

- Incepand de luni, 13.09.2021, locuitorii din cartierul Romacril, Slavici, de pe Șoseaua Bran, Alexandru Sahia și Cartierele 1 și 2 vor avea acces la transportul metropolitan. La solicitarea reprezentanților Primariei Rașnov, RATBV S.A. a aprobat inființarea unei noi linii de transport in comun, care…

- De astazi, 16 august, o porțiune a strazii Negoiu, din Fagaraș, se inchide pentru execuția lucrarilor de modernizare. Primaria Fagaraș anunța ca strada Negoiu, din municipiu, se inchide complet circulației pe tronsonul cuprins intre compania Alufix și Complexul Laguna Albastra, incepand de luni, 16…

- Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei (MDLPA) a anuntat, marti, ca a finalizat procedura de achizitie publica a 56 de autobuze electrice pentru municipiile Brasov si Timisoara prin Programul Operational Regional, obiectivul fiind modernizarea transportului public de calatori.…

- Președintele PNL și al Consiliului Județean Brașov, Adrian Veștea, a postat o declarație in replica la premierul FLorin Cițu, aflat in campanie electorala interna de partid. „Declarația colegului meu, premierul liberal Florin Citu, despre primari mi-a lasat un gust amar! Cunosc foarte bine ce inseamna…

- 1.486 de sancțiuni in valoare totala de aproape 500.000 de lei (498.990 lei)! Este, pe scurt, bilanțul activitații Biroului Acțiuni Operative, Monitorizare Școli (BAOMS), o noua structura a Poliției Locale Brașov, funcționala de la inceputul lunii mai și, care are in componența și echipaje care patruleaza…