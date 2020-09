In cadrul celei mai recente initiative demarate pentru a stimula diversitatea atat in randul membrilor sai, cat si in industria cinematografica, Academia de film americana (AMPAS) a anuntat marti ca va impune noi standarde de reprezentativitate productiilor eligibile sa concureze la premiul Oscar pentru cel mai bun film, informeaza DPA.



Concepute in ultimele luni de un comitet special de experti in cadrul unei initiative demarate de AMPAS, "Academy Aperture 2025", noile standarde vizeaza atat reprezentarea pe ecran - prin prisma tipurilor de povesti prezentate si a actorilor implicati…