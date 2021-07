Stiri pe aceeasi tema

- Zece noi specii de paianjen si o specie de planta au fost descoperite in urma unor noi analize efectuate pe Muntele Fanjingshan, situat in sud-vestul Chinei, sit recunoscut pentru peisajul si diversitatea sa deosebite, datorita carora a fost inclus in patrimoniul mondial, relateaza

- Pe Muntele Fanjingshan, situat in sud-vestul Chinei, au fost descoperite, in urma unor analize, zece noi specii de paianjen si o specie de planta. Acestea au fost incluse in patrimoniul mondial, relateaza Xinhua.

- Zece noi specii de paianjen si o specie de planta au fost descoperite in urma unor noi analize efectuate pe Muntele Fanjingshan, situat in sud-vestul Chinei, sit recunoscut pentru peisajul si diversitatea sa deosebite datorita carora a fost inclus in patrimoniul mondial, relateaza Xinhua.

- Organizatia Mondiala a Sanatatii a cerut vineri un control al laboratoarelor unde au fost identificate primele cazuri de Covid-19 in China, in continuarea anchetei cu privire la originile pandemiei, relateaza AFP. Potrivit OMS, trebuie facute studii ori luate masuri in cinci domenii principale, acestea…

- Joe Biden si liderii celor mai bogate sase state ale lumii solicita noi probe privind originea coronavirusului si promit livrarea de cel putin un miliard de doze de vaccinuri in urmatorul an, potrivit unui comunicat obtinut de Bloomberg News. G-7 “solicita Chinei sa respecte drepturile omului si libertatile…

- Un barbat inarmat cu un cutit a ucis sase oameni si a ranit 14 in Anqing, oras din estul Chinei, a anuntat duminica postul public de televiziune CCTV, citat de AFP. Crima s-a produs sambata dupa-amiaza pe strazile din Anqing, oras situat la 1.200 kilometri sud de Beijing, in provincia Anhui.Atacul a…

- Mii de unguri, dintre care unii arborau pancarte cu mesajul „Tradare”, au protestat sambata impotriva planurilor de deschidere a unui campus al unei universitati chineze la Budapesta, scrie Agerpres . Circa 10.000 de persoane au participat la marsul de protest, potrivit AFP. „Nu sunt de acord cu intarirea…

- Doua tornade au lasat in urma lor cel putin 12 morti si peste 400 de raniti in centrul si in estul Chinei, au informat sambata autoritatile locale, potrivit AFP. Vanturi puternice au maturat vineri seara metropola Wuhan, din centrul tarii, de unde a pornit epidemia de COVID-19. Opt persoane si-au pierdut…