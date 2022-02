Stiri pe aceeasi tema

- „Specialiștii gandesc masuri pe termen mediu și lung, pana in 2025 - 2026", spune presedintele PNL, Florin Citu, dupa o noua ședința a coaliției. Cand se vor lua noi masuri la facturile de energie

- Noi masuri pentru facturile de energie vor fi luate in cateva zile, probabil o saptamana, spune presedintele PNL, Florin Citu, dupa o noua ședința a coaliției, miercuri. Specialiștii gandesc masuri pe termen mediu și lung, pana in 2025 - 2026. Florin Citu a fost intrebat la TVR 1 despre masuri…

- Presedintele PNL, Forin Citu, a declarat, luni, ca nu are emotii in privinta motiunii simple depuse de USR impotriva ministrului Energiei, Virgil Popescu. "Nu am emotii in ceea ce priveste motiunea de astazi", a afirmat Citu, inaintea sedintei conducerii PNL.Intrebat daca este multumit…

- Aproape ca nu trece zi fara sa se discute despre „criza facturilor uriașe” la energie și la gaze, in contextul in care nu sunt puțini romanii care s-au trezit cu sume foarte mari pe facturile primite la principalele utilitați, in ultima perioada. Mai nou, s-a anunțat ca mai multe organizații planuiesc…

- Presedintele PNL, Florin Citu, a declarat, sambata, intr-o conferinta de presa, ca anul trecut a fost cel mai bun din punct de vedere economic din istoria Romaniei. „Am administrat economia in 2020 si in 2021 si a iesit bine. Te pregatesti pentru ce este mai rau si daca iei masuri bune, rezultatele…

- Astfel, marii consumatori ar putea primi și ei vouchere care sa le compenseze 25% din cheltuielile legate de consumul de energie electrica.Reprezentații ANRE s-au opus acestei scheme de ajutor, motivand ca exista riscul unor sancțiuni din parte Uniunii Europene. Pe de alta parte, reprezentantul ANRE…

- Amenzi uriașe pentru furnizorii de energie care umfla facturile: 4% din cifra de afaceri. Alte masuri sunt luate in calcul Ministerul Economiei va propune cresterea amenzilor la 4% din cifra de afaceri pentru furnizorii de energie care nu respecta legislatia, a afirmat, vineri, ministrul de resort,…

- Cap Limpede, stiri adevarate: Florin Cițu – președintele PNL a reacționat, vineri, dupa ce in presa au aparut mai multe zvonuri potrivit carora partidul sau va fuziona cu PMP. Acesta a confirmat discuțiile. „Sunt doar negocieri. Nu sunt trase concluziile”, a precizat Florin Citu, vineri, la Palatul…