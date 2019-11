Stiri pe aceeasi tema

- Consilierul pentru securitate nationala al presedintelui american Donald Trump, Robert O'Brien, a cerut din nou guvernului de la Berlin sa nu incheie contracte cu compania chineza Huawei pentru retelele 5G si, in virtutea ''rolului de lider mondial'' al Germaniei, aceasta tara sa-si…

- Recente declaratii ale Berlinului cu referire la China sunt 'o insulta la adresa Statelor Unite', a afirmat ambasadorul american in Germania, Richard Grenell, intr-un comunicat care a circulat intens luni, in contextul disensiunilor legate de autorizarea sau nu de catre Germania a gigantului chinez…

- Recente declaratii ale Berlinului cu referire la China sunt 'o insulta la adresa Statelor Unite', a afirmat ambasadorul american in Germania, Richard Grenell, intr-un comunicat care a circulat intens luni, in contextul disensiunilor legate de autorizarea sau nu de catre Germania a gigantului…

- Consilierul pentru securitate naționala al președintelui american Donald Trump a indemnat guvernul Canadei sa nu foloseasca tehnologie Huawei in construcția rețelelor sale 5G, afirmand ca aceasta ar pune in pericol schimbul de intelligence dintre cele doua țari, transmite Reuters, potrivit Mediafax.Robert…

- Adidas intentioneaza sa inchida fabricile high-tech, utilate cu roboti, din Germania si Statele Unite, pe care le-a deschis, pentru a aduce productia mai aproape de clienti, spunand luni ca implementarea unei tehnologii in Asia va fi mai flexibila si va genera economii, transmite Reuters, relateaza…

- Vanzarile de smartphone-uri și veniturile Huawei au crescut in primele noua luni din acest an și pana in prezent grupul chinez a semnat peste 60 de contracte comerciale 5G la nivel mondial, a anunțat grupul. In Romania, conducerea grupului chinez a cerut luna trecuta o intalnire cu autoritațile romane…

- Dupa ce a sosit joi la Beijing de la Phenian, Kim Myong Gil, un inalt negociator nord-coreean, a decolat spre Stockholm cu alti trei oficiali din tara sa, potrivit Yonhap. Delegatia urmeaza sa poarte ''negocieri la nivel operational cu Statele Unite'', a declarat Kim Myong Gil jurnalistilor la Beijing,…

- Presedintele american Donald Trump a anuntat miercuri ca il va numi pe negociatorul sau pentru eliberarea de ostatici, Robert O'Brien, in postul strategic de consilier pentru securitate nationala de la Casa Alba, dupa demiterea lui John Bolton, scrie digi24.ro.