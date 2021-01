Stiri pe aceeasi tema

- Solar Dynamics Observatory de la NASA a publicat un video in care au fost adunate imagini spectaculoase cu Soarele, facute timp de 10 ani. SDO fotografiaza Soarele, incepand din 2010 la fiecare 0,75 de secunde, fiind prima misiune inițiata de NASA cu scopul de a ințelege activitatea Soarelui, cu variațiile…

- Adevarul in arta și adevarul in viața sint lucruri diferite. Aceasta opinie a fost exprimata de celebrul regizor rus, scenarist, producator, figura publica și politica, președintele Academiei de film "Nika" Andrei Koncealovski, transmite Noi.md. "Adevarul in arta și adevarul in viața sint lucruri diferite.…

- Solstitiul de iarna va avea loc anul acesta luni, la ora 12.02, durata zile fiind de 8 ore si 50 minute, iar durata noptii are valoarea maxima, de 15 ore si 10 minute (pentru Bucuresti). In aceeasi seara, planetele Jupiter si Saturn se vor apropia si vor putea fi vazute ca un astru dublu, anunta Observatorul…

- Planetele Jupiter si Saturn se vor apropia aparent una de alta, pe 21 decembrie, fiind vizibile ca un astru dublu pe cerul de seara. "Fenomenul poate fi vazut cu ochiul liber, foarte aproape de orizontul de apus. La Bucuresti, Soarele va apune la ora 16,49, iar dupa ora 17,00 planetele…

- Planetele Jupiter si Saturn se vor apropia aparent una de alta, în 21 decembrie, fiind vizibile ca un astru dublu pe cerul de seara. Urmatoarea data când cele doua planete se vor afla atât de aproape una de alta va fi în 15 martie 2080.Potrivit Obsevatorului Astronomic "Amiral…

- Acum un deceniu, o echipa de astronomi și-a propus sa cerceteze una din cele mai vechi întrebari care îi bântuie pe filosofi, savanți, preoți, astronomi, mistici și pe restul rasei umane: Câte planete ca Pamântul sunt acolo, în departari? Câte planete pot gazdui…

- Capacitatea de a asculta este o arta colosala pe care toți oamenii ar trebui sa o invețe. Aceasta este o calitate foarte rara pentru o persoana, deoarece de obicei aceasta nu asculta, dar se gindește la ceea ce va raspunde. Un cunoscut regizor, scenarist, producator, o personalitate publica și politica…

- Scorpionul este cel mai puternic semn al zodiacului, este un supravietuitor. Scorpionii au resurse absolut uriase de putere interioara care ii fac sa treaca prin cele mai dificile provocari ale vietii. Aceste resurse ne vor fi date si noua, asadar orice provocare traiesti acum, ai incredere ca vei…