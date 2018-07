Stiri pe aceeasi tema

- Pentru a ii motiva pe oameni sa recicleze gunoiul si sa il colecteze selectiv, Bebe Ivan, primarul comunei Babana, le ofera diferite recompense, inclusiv invitatii pentru a participa la o serbare campeneasca sau porumbei si papagali.

- Pentru a ii motiva pe oameni sa recicleze gunoiul si sa il colecteze selectiv, Bebe Ivan, primarul comunei Babana, le ofera diferite recompense, inclusiv invitatii pentru a participa la o serbare campeneasca sau porumbei si papagali. Babana inregistreaza constant recorduri la colectarea selectiva a…

- Drumurile din satul Șard, comuna Ighiu, județul Alba, se afla, vineri, sub ape, fiind grav afectate de viituri. De asemenea, zeci de case au fost inundate, iar gradinile oamenilor, acoperite de ape. Localnicii se tem ca le vor fi compromise toate culturile. DJ 107, in Ighiu, este blocat intre Cricau…

- Departamentul pentru Lupta Anti Frauda a avut cu 50% mai multe cazuri soluționate in 2017 decat in 2015. Primari de comuna, viceprimari, secretari de comuna, manageri de proiect, inspectori școlari, medici veterinari, toți au fost persoane implicate in cazuri de fraudare investigate de departament. …

- „Ce avem noi acum pe hartie? Si asta o s-o si punem pe site, sa vedeti ca nu sunt vorbe in vant si scrieri in vant. Peste 60 de proiecte cu valoare de peste 145 de milioane de euro, din care 4,8 milioane e contributia noastra. Marea sansa este ca pe proiectele europene contributia noastra,…

- Cea mai mare tipografie flexografica producatoare de etichete autoadezive de la noi din tara se afla la Apahida, in județul Cluj. Este o afacere de familie infiintata in urma cu 27 de ani si care face azi vanzari de peste 20 de milioane de euro. Cum a trecut afacerea sotilor Arnella si Cristi Nechita…

- Bugetul comunei Ciugud din judetul Alba, in urma cu 20 de ani, abia ajungea pentru plata salariilor celor cativa angajati. Anul trecut, investitorii care au afaceri acolo au platit taxe si impozite locale de 2,5 milioane de lei. Intre cele doua etape, la Ciugud au fost investite 27 de milioane de euro,…

- Vasluiul este cunoscut ca unul dintre cele mai sarace judete din Romania. Acolo, unde banii sunt putini, primarul din Padureni a cheltuit 8 milioane de euro pentru piscina, retea de apa curenta, biblioteca, gradinita si scoala. Aflat in functie din 1990, edilul a vrut o comuna asa cum a vazut in Franta.…