Noi servicii medicale decontate de stat pentru pacienţii asiguraţi. Guvernul pretinde că face altă reformă în domeniul Sănătății Legea nr. 208/2024 modifica si completeaza Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatații. Aceasta lege introduce serviciile medicale de terapia durerii pe lista celor decontate pentru pacientii asigurati din Romania. Aproximativ 20% din populatia adulta europeana este afectata de o durere cronica, dar mai putin de 2% dintre pacienti acceseaza serviciile specializate in terapia […] The post Noi servicii medicale decontate de stat pentru pacientii asigurati. Guvernul pretinde ca face alta reforma in domeniul Sanatații first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

