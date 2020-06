Stiri pe aceeasi tema

- In contextul angajamentului asumat și al eforturilor de susținere a firmelor care se confrunta cu dificultați majore provocate de noul coronavirus, Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș, in calitate de partener lider al Proiectului “Resurse umane competitive pentru adaptarea la SNCDI in Regiunea…

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș susține firmele care se confrunta cu probleme cauzate de coronavirus. Astfel ca reincepe activitațile din proiectul „Resurse umane competitive pentru adaptarea la SNCDI in Regiunea Vest”, pentru dezvoltarea personala a angajaților.

- Camera de Comerț și Industrie a Romaniei cere sa obțina dreptul de proprietate pe terenul de la Romexpo și se angajeaza sa nu il vanda timp de 30 de ani sau mai mult, in funcție de decizia legiuitorului. Astfel, CCIR, instituție condusa de Mihai Daraban, un apropiat al președintelui Klaus Iohannis,…

- Camera de Comert si Industrie a Romaniei (CCIR) si compania Iulius propun un proiect amplu in zona centrului expozitional Romexpo, valoarea investitiei fiind estimata la 2,87 de miliarde de euro, informeaza un comunicat al CCIR.Vezi și: Consilierul economic al lui Orban: Nu suntem intr-o criza…

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș, in calitate de partener official in Romania al EIT Climate-KIC, ii asteapta pe tineri sa aplice cu idei inovatoare pentru un loc in marea finala a competiției globale ClimateLaunchPad, cea mai mare competiție de idei inovatoare “prietenoase cu mediu”.…

- Reprezentantii Camerei de Comert si Industrie propun 73 de masuri privind politicile publice necesare a fi implementate pe plan economic, financiar, investitional, al pietei muncii si in domeniul agriculturii."In contextul necesitatii diminuarii efectelor economice negative ale pandemiei COVID-19…

- Camera de Comerț și Industrie a Romaniei in Italia - CCIRO Italia - a luat cunoștința ca, in urma emiterii Ordonanței militare nr. 8, mai mulți producatori din industria agro-alimentara din țara și-au manifestat ingrijorarea cu privire la interpretarea interdicțiilor de export conținute in text. Ca…

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș, in calitate de partener lider al Proiectului „SIA VEST – Suport pentru Inițiative Antreprenoriale”, continua sa sprijine și sa monitorizeze activitatea start-up-urilor inființate in cadrul Proiectului. Prezentam cititorilor interviul cu inca unul din…