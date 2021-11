Stiri pe aceeasi tema

- In seara de marti, ora 19.00, pe strada Bogdan Voda din municipiul Sighetu Marmației a avut loc un accident de circulație soldat cu ranirea ușoara a unei persoane. In timp ce un satmarean de 61 de ani conducea un autoturism avand direcția de deplasare Vadu Izei catre centrul municipiului, la trecerea…

- Primaria Municipiului Ploiești deruleaza, astazi, lucrari pentru efectuarea marcajelor rutiere la nivelul trecerilor de pietoni, situate pe B-dul Republicii, pe tronsonul dintre Piața Eroilor și Piața Victoriei. Astfel, se va bloca temporar accesul autovehiculelor pe cate o banda de circulație,…

- Au existat numeroase sesizari impotriva inchiderii trecerii de pietoni de la sensul giratoriu Cocoșul de Aur, inițiativa aflata in planul de reamenajare al Poliției Rutiere.In acest context, Primaria a intervenit iar trecerea de pietoni este acum redeschisa! Trecerea de pietoni de la Cocoșul de Aur…

- Autoritatile locale din Sfantu Gheorghe au anuntat, vineri, ca reiau programul de sprijinire a pedagogilor pentru cumpararea de dispozitive electronice. Primaria Sfantu Gheorghe acorda un ajutor financiar in valoare de pana la 1.500 de lei pentru achizitionarea de dispozitive electronice de tip laptop…

- Autoritatile locale din Sfantu Gheorghe vor infiinta un cartier de locuinte pentru tineri pe terenul unei foste ferme avicole aflata la iesirea din municipiu spre Ilieni. Primarul municipiului Sfantu Gheorghe, Antal Arpad, a declarat ca terenul pentru viitorul cartier se intinde pe o suprafata de aproape…

- Polițiștii locali cu atribuții pe linie de siguranța rutiera au demarat o acțiune de sancționare a șoferilor care „uita” mașinile pe trotuar, in stațiile mijloacelor de transport in comun, pe trecerile de pietoni și in proximitatea acestora.... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Accident infiorator in Bistrița. O femeie de 83 de ani a fost spulberata chiar pe trecerea de pietoni Accident infiorator in Bistrița: o femeie de 83 de ani a fost spulberata pe o trecere de pietoni din localitatea Unirea. Bunicuța tocmai coborase dintr-un autobuz și voia sa treaca strada, insa o mașina…

- 50 de copii au fost loviți de mașini in timp ce incercau sa traverseze strada pe trecerea pietonala de la inceputul anului 2021. Dintre ei, 35 au ajuns la spital cu diferite traumatisme. De cele mai multe ori, șoferii nu au acordat prioritate minorilor.