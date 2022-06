Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Nicolae Ciuca a numit noi secretari de stat la Ministerele Sanatatii, al Antreprenoriatului si Turismului si al Afacerilor Interne. Astfel, potrivit deciziilor prim-ministrului publicate, joi, in Monitorul Oficial, au fost numiti in functia de secretar de stat: Catalin Visean la…

- Fermierii pot accesa granturi nerambursabile pentru a-și dezvolta afacerea. OTP Bank detaliaza condițiile de finanțare. Romania sprijina antreprenorii din domeniul agroalimentar prin programul de implementare a acordarii de fonduri externe nerambursabile in baza OUG nr. 61/2022, informeaza instituția…

- Persoanele fara venituri fiscalizate, care nu sunt exceptate de la plata contributiei de asigurari sociale de sanatate, vor trebui sa plateasca 1.530 de lei daca vor sa se asigure la sistemul asigurarilor sociale de sanatate, in cursul anului 2022. Suma acopera asigurarea la sistemul asigurarilor sociale…

- Ministerul Sanatații și Casa Naționala de Asigurari de Sanatate (CNAS) au actualizat reglementarile privind prescripția medicala electronica pentru medicamente și au operat unele modificari care intra in vigoare la 1 iunie. Printr-un ordin comun Ordinul ministrului Sanatatii si presedintelui Casei…

- Prin noua Hotarare de organizare si functionare Ministerul Antreprenoriatului si Turismului va avea nu mai putin de cinci secretari de stat, cu trei mai multi fata de prezent. Portofoliul a fost infiintat in noiembrie, dupa ruperea acestuia de la Economie.

- Un numar de 2.185 de persoane refugiate din Ucraina s-au vaccinat in tara noastra impotriva COVID-19 pana in prezent, precizeaza secretarul de stat in Ministerul Sanatatii Andrei Baciu pe pagina sa de Facebook . „Romania ajuta refugiatii ucraineni inclusiv cu vaccinarea anti-COVID-19. De la inceputul…

