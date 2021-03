Noi secretari de stat la MDLPA

Stiri pe aceeasi tema

- Florica Chereches a fost numita in functia de presedinte, cu rang de secretar de stat, al Autoritatii Nationale pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilitati, Copii si Adoptii, printr-o decizie a prim-ministrului Florin Citu publicata, luni, in Monitorul Oficial. Florica Chereches o inlocuieste…

- Adrian-Stefan Cirstea si Csongor Oltean au fost numiti in functia de secretar de stat la Ministerul Tineretului si Sportului, prin decizii ale prim-ministrului Florin Citu publicate, miercuri, in Monitorul Oficial. Prin alte decizii ale premierului, Andra-Mihaela Costache si Dragos-Florin…

- ”A fost aprobata OUG privind unele masuri fiscale, de care aveam nevoie pentru a putea aproba legea bugetului. Ea va fi publicata in Monitorul Oficial si apoi vineri vom avea sedinta de Guvern in care vom aproba bugetul pentru 2021”, a afirmat premierul Florin Citu, la finalul sedintei de joi a Guvernului,…

- Mara Mares a fost numita in functia de consilier de stat in cadrul Cancelariei prim-ministrului, printr-o decizie a premierului Florin Citu publicata, marti, in Monitorul Oficial. Tot in functia de consilier de stat in cadrul Cancelariei prim-ministrului a fost numit, printr-o alta decizie,…

Prim-ministrul Florin Citu a decis eliberarea din functie a doi secretari de stat de la Ministerul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului, Emil-Razvan Pirjol si Liviu Rogojinaru. Deciziile au fost publicate, marti, in Monitorul Oficial.

Tiberiu Horatiu Gorun a fost numit in functia de secretar general al Guvernului, cu rang de ministru, printr-o decizie a prim-ministrului Florin Citu publicata, luni, in Monitorul Oficial. Anterior, Tiberiu Horatiu Gorun a detinut functia de secretar general adjunct al Ministerului Finantelor.

Sebastian Bodu a fost numit in functia de consilier de stat in cadrul aparatului propriu de lucru al viceprim-ministrului Kelemen Hunor, printr-o decizie a premierului Florin Citu. Decizia a fost publicata, luni, in Monitorul Oficial.