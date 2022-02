Stiri pe aceeasi tema

- Noi cresteri ale preturilor la materia prima necesara in fabricarea materialelor de constructii sunt asteptate in 2022 dupa ce anul 2021 deja a dat peste cap bilanturile companiilor si, drept consecinta, si bugetele prevazute pentru proiectele imobiliare

- Symmetrica, liderul pietei locale de pavele si borduri vibropresate, anunta majorarea preturilor la produsele din portofoliu cu un procent de 20% in acest an, din cauza cresterii costurilor cu energia si materia prima, conform unui comunicat al companiei remis, maarti, AGERPRES. Cu toate acestea,…

- Industria alimentara se confrunta cu riscuri cauzate de nivelul materiei prime care are un impact direct in costul de productie, de nivelul costurilor pentru inputuri si toate aceste produse folosite in vederea realizarii productiei, a declarat, joi, in cadrul evenimentului de lansare a patru programe…

- Site-urile de mica publicitate sunt pline de ”constructori” care sunt gata sa realizeze case de vacanța, cabane sau alte construcții din lemn sau din containere, la prețuri mici.In general, ”clienții” sunt ademeniți cu fotografii luate de pe pinterest, ale unor construcții ingenioase, exact ca cele…

- Managerii intreprinderilor din Romania estimeaza o crestere accentuata a preturilor in constructii si comertul cu amanuntul, precum si relativa stabilitate a activitatii in industria prelucratoare, comertul cu amanuntul si servicii, arata datele publicate, marti, de Institutul National de Statistica…

- Managerii intreprinderilor din Romania estimeaza o crestere accentuata a preturilor in constructii si comertul cu amanuntul, precum si relativa stabilitate a activitatii in industria prelucratoare si servicii, potrivit datelor publicate, marti, de Institutul National de Statistica (INS). In cadrul…

- Pentru ca o construcție sa fie de durata, iar calitatea sa sa fie una dintre cele mai ridicate, este important ca mai ales materialele pe care le alegi sa fie de o calitate cel puțin buna. Cu cat este mai ridicata calitatea materialelor pe care le folosești in proiectele de construcție, cu atat rezultatul…

- Muncitorul, un barbat de 37 de ani, se afla in lift cand un cablu s-a desprins. Liftul - care se afla in curtea interioara a cladirii - a cazut de la o inalțime de 12 metri. In urma impactului, barbatul a fost proiectat afara din lift. Muncitorul a suferit multiple fracturi craniene și este in coma.