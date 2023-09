Stiri pe aceeasi tema

- Agenția Naționala pentru Reglementare in Energetica (ANRE) a afișat noile prețuri la carburanți pentru maine, 30 august. Astfel, benzina va fi mai ieftina cu 3 bani, iar motorina - mai scumpa cu 1 ban.

- Guvernul a eliminat compensația de 50 de bani la carburanți și o perioada prețurile au stagnat. In ultimele 3 saptamani avem parte de o creștere fulminanta care amenința ca sa elimine orice reducere a prețului alimentelor pe care o incearca Guvernul.In ultimele trei saptamani, cand s-au facut 13…

- Incet, dar sigur, cu pași marunți, aproape insesizabili, distribuitorii de carburanți au urcat semnificativ in ultima perioada prețurile practicați la benzina sau motorina. In consecința, pragul de șapte lei pe litru a fost atins, la ambele tipuri de carburanți. Saptamana in curs a adus de luni primul…

- Agenția Naționala pentru Reglementare in Energetica (ANRE) a publicat noile prețuri ale carburanților pentru vineri, 20 iulie. Benzina se scumpește cu 11 bani, iar motorina cu 6 bani. Astfel, maine, pentru un litru de benzina va costa 24,89 lei, iar unul de motorina 20,97 lei.

- Elena Cristian, analist DC Business, a prezentat, intr-o intervenție telefonica soluțiile la scenariile care spun ca Guvernul va lua noi masuri fiscale care vor fi in detrimentul cetațenilor: ”Guvernul, daca trebuie sa faca rost de bani, sa munceasca, sa colecteze! Sa ia masuri in așa fel incat toți…

- ANRE a publicat noile prețuri la carburanți pentru maine, 5 iulie. Prin urmare, pentru litrul de benzina, șoferii vor plati cu 2 banuți mai puțin, iar pentru cel de motorina - cu 6 bani mai puțin decat astazi.

- Scumpiri mici, dar dese la carburanți in luna iunie 2023. Liderul pieței din Romania, Petrom, a scumpit de mai multe ori pe saptamana benzina și motorina. Potrivit Economedia.ro, de la 1 iunie, prețurile au urcat in medie cu 24 de bani pe litru pentru benzina standard și cu 23 bani pe litru in cazul…