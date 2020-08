Stiri pe aceeasi tema

- Zboruri suspendate intre Romania si Austria, Suedia, Portugalia, Israel si Emiratele Arabe Unite. Companiile low-cost anunța anularea curselor spre aceste destinații, invocand restrictiile de calatorie impuse pentru țara noastra.

- Wizz Air, cea mai mare companie aeriana din Europa Centrala și de Est și cel mai verde transportator aerian din Europa*, a anunțat azi ca, din cauza restricțiilor de calatorie impuse de autoritațile romane, suspenda toate rutele dintre Romania și Suedia, Portugalia, Israel și Emiratele Arabe Unite pana…

- Targul de Fete de pe Muntele Gaina, cea mai cunoscuta sarbatoare populara din Apuseni, nu va fi organizat in acest an. Autoritațile din Alba au transmis ca evenimentul nu va avea loc, din cauza restricțiilor impuse in pandemie. ”Consiliul Judetean Alba si Primaria comunei Avram Iancu face cunoscut faptul…

- Egiptul va relaxa o parte din restrictiile impuse in martie din cauza epidemiei COVID-19, de sambata urmand sa fie permisa deschiderea restaurantelor, cafenelelor si lacaselor de cult, insa vor ramane in vigoare unele masuri de limitare a transmiterii coronavirusului, a

- Wizz Air, cea mai mare companie aeriana low-cost din Europa Centrala și de Est, a anunțat astazi ca va prelungi perioada pe care sunt suspendate mai multe rute din Romania ca urmare a extinderii restricțiilor de calatorie existente, introduse de autoritațile romane.

- Nicolae Robu nu a uitat de atacul declanșat impotriva sa de fostul rector al Universitații Politehnica Timișoara, Ioan Carțiș. Acesta l-a acuzat... The post Robu anunța lovitura decisiva: ”A vrut confruntare, va avea confruntare” appeared first on Renasterea banateana .

- Sute de persoane s-au adunat in Piața Victoriei, cu bannere sau steaguri, pentru a protesta impotriva Guvernului. Este a doua zi cand oamenii vin in fața cladirii Executivului pentru a-și exprima...

- Mai multe state europene au inceput ridicarea restricțiilor impuse din cauza pandemiei de coronavirus incepand din 4 mai. Printre acestea se afla și unele dintre cele mai afectate țari, unde numarul...