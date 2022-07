Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a anunțat, vineri, reintroducerea gramaticii in noile planuri-cadru de la liceu, care trebuie sa intre in vigoare din septembrie 2023. Astfel, primii elevi care vor face gramatica inclusiv la liceu sunt cei care in toamna aceasta intra in clasa a VII-a. „O noutate ar fi decizia de introducere in programa a […] The post Noi schimbari in Educație. Gramatica revine in programa de liceu appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .