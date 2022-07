Noi sancțiuni pentru Rusia: ce impact vor avea și cum le ocolește China Analiza a publicației italiene Il Sole 24 Ore , preluata de Rador: Noi sancțiuni contra Rusiei la orizont. Miniștrii de externe și ambasadorii UE au discutat despre cel mai recent set de masuri propuse de Comisie pentru a destabiliza economia Rusiei. Nu este un adevarat al șaptelea pachet de sancțiuni, avand in vedere ca, spre deosebire de precedentele șase, nu exista masuri de prima clasa. Incercarile de a gasi un acord global privind plafonarea prețului petrolului au eșuat. Iar propunerea de interzicere a importurilor de aur de la Moscova este in mare parte simbolica: comerțul cu lingouri rusești… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

