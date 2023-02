Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul francez al economiei, Bruno Le Maire, a pledat luni in favoarea unui ajutor al Fondului Monetar International (FMI) de 15 miliarde de euro pentru Ucraina si a inaspririi sanctiunilor economice impotriva Rusiei, inaintea unei reuniuni a ministrilor de finante si

- Ministrii de externe din UE se reunesc luni la Bruxelles, inainte de implinirea unui an de la invazia rusa din Ucraina. Una dintre temele de discutie este un nou pachet de sanctiuni impotriva Moscovei.

- Trezoreria Statelor Unite va impune noi sanctiuni impotriva grupului rus de mercenari Wagner, care lupta alaturi de fortele Rusiei in Ucraina. noile masuri vizeaza o retea de sustinere intercontinentala, care se intinde din Coreea de Nord pana in anumite zone ale Africii, scrie Rador. Fii…

- Uniunea Europeana va impune noi sanctiuni impotriva Belarusului in contextul mentinerii presiunii asupra Rusiei pentru a pune capat razboiului contra Ucrainei si extinderii masurilor impotriva tarilor care sprijina Moscova. Anunțul a fost facut marti, 10 ianuarie, presedinta Comisiei Europene, Ursula…

- Cele 27 de state membre ale UE au convenit joi seara sa adopte noi sanctiuni impotriva Rusiei, ca raspuns la razboiul inceput de Moscova in Ucraina, au declarat pentru AFP mai multe surse diplomatice.

- Ucraina coopereaza in mod direct cu Statele Unite, precum și cu alte țari, pentru a introduce noi sancțiuni eficiente impotriva Rusiei, dupa atacurile cu rachete asupra orașelor ucrainene, a declarat ambasadorul Ucrainei in SUA, Oksana Markarova, citat de Ukrinform, conform Rador. Fii la curent…

- Rusia este exclusiv responsabila pentru razboiul din Ucraina, care reprezinta „o incalcare flagranta a dreptului international si a Cartei ONU”, afirma ministrii de Externe ai statelor membre NATO in declaratia comuna semnata la reuniunea de la Bucuresti. In Declarația NATO de la București, miniștrii…

- Mirela Ionela Achim (www.b1tv.ro) Miniștrii de Externe din NATO se intalnesc zilele acestea in București, același loc in care, in 2008, președintele american de la acea vreme, George W. Bush, și-a convins aliații sa deschida ușa NATO pentru Ucraina și Georgia, in ciuda protestelor Rusiei. Acum, scrie The…