Noi sancțiuni contra Rusiei. Șefa CE: Atrocitățile de la Bucha nu pot fi lăsate fără răspuns Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat, marți, al cincilea set de sancțiuni pentru Rusia propus de executivul european. Pachetul de sancțiuni cuprinde interdicția importului de carbune rusesc, excluderea din piețele financiare a unei mari banci, interzicerea navelor rusești in porturile UE, interdicții la import de lemn și ciment din Rusia. Atrocitațile de […] The post Noi sancțiuni contra Rusiei. Șefa CE: Atrocitațile de la Bucha nu pot fi lasate fara raspuns appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

