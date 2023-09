Stiri pe aceeasi tema

- Polonia a propus luni ca noile sanctiuni ale Uniunii Europene contra Moscovei, ca urmare a invaziei ruse in Ucraina, sa includa o interdictie asupra diamantelor si gazului petrol lichefiat (GPL) si a cerut alinierea sanctiunilor impotriva Belarus cu cele contra Rusiei, transmite Reuters.

- Cele trei state baltice, Estonia, Letonia si Lituania, si-au inchis granitele pentru vehiculele inmatriculate in Rusia, potrivit unei declaratii a guvernului eston, emisa miercuri si citata de Dpa și Agerpres . In conformitate cu liniile directoare ale Comisiei Europene, nimeni nu are voie sa treaca…

- Luni, 11 septembrie, Rusia a declarat ca o interdicție a Uniunii Europene privind intrarea rușilor in blocul comunitar cu unele bunuri personale, inclusiv autoturismele, este rasista, Dmitri Medvedev sugerand inclusiv o masura diplomatica radicala, relateaza Reuters și Hotnews . Comisia Europeana afirma…

- Consilierul economic al lui Vladimir Putin a avertizat luni ca guvernul iși dorește o rubla puternica și ca se așteapta la o normalizare a situației in scurt timp, scriu Financial Times și Reuters. Rubla s-a prabușit la minimul ultimelor 16 luni fața de dolar, in condițiile in care creșterea cheltuielilor…

- Agitație și confuzie la Aeroportul Vnukovo din Moscova, dupa ce zborurile au fost suspendate brusc, autoritațile invocand rațiuni "in afara controlului", informeaza Agerpres .Deși aeroportul nu a dat detalii specific privind motivele care au dus la suspendarea zborurilor, s-a creat o mulțime de speculații. Aeroportul…

- Rusia intenționeaza sa expuna echipamentele NATO distruse in Ucraina de catre forțele sale in fața ambasadelor țarilor occidentale care le-au furnizat, a declarat miercuri, 12 iulie, președintele Parlamentului rus, Viaceslav Volodin, potrivit Reuters."Propunerea de a instala echipamentele arse langa…

- Banca centrala a Italiei a anuntat marti ca a inghetat active in valoare de aproximativ doua miliarde de euro apartinand oligarhilor rusi, de la debutul invaziei in Ucraina in luna februarie a anului 2022, transmite Reuters . Italia a decis sa sechestreze active, incluzand conturi bancare, vile, iahturi…

- Guvernele statelor membre UE sustin ideea de a utiliza randamentele generate de activele rusesti inghetate pentru a ajuta Ucraina si converg asupra posibilelor optiuni, a anuntat vineri Comisia Europeana, transmite Reuters, informeaza AGERPRES . Cele 27 de state membre ale Uniunii Europene au imobilizat…