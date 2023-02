Stiri pe aceeasi tema

- Salvatorii au reusit sa-l scoata in viata pe baietel dintr-o cladire prabusita din provincia Hatay, dupa 140 de ore. Ei si-au dat seama ca exista un copil inca in viata sub daramaturi atunci cand l-au auzit plangand, informeaza Agerpres. Umutlu bekleyisin sonunda bir mucize daha...Hatay\"da enkaz altinda…

- Un bebelus de 7 luni a fost salvat de sub daramaturi in sud estul Turciei, dupa cutremurele devastatoare din aceasta tara si din Siria vecina, a relatat duminica dimineata postul TRT, preluat de dpa.Salvatorii au reusit sa l scoata in viata pe baietel dintr o cladire prabusita din provincia Hatay, dupa…

- O femeie in varsta de 50 de ani, un barbat de 41 de ani și un bebeluș de doua luni au fost scoși in viața, sambata, de sub moloz, in provincia turca Hatay, informeaza agențiile de presa. Un bebelus de doua luni a fost scos in viata de sub daramaturi la 128 de ore dupa seismele devastatoare care au lovit…

- Un membru al echipei de salvare ADAK, care incerca sa ajunga la supraviețuitorii aflați in epava unei școli din Hatay sambata (11 februarie), a fost ingropat sub daramaturi dupa ce resturile ramase au cazut peste echipa sa. Imaginile din zona au aratat ca alți membri ai echipei au reușit sa fuga inainte…

- Un bebeluș de doar 10 zile a fost salvat dintre daramaturi in Hatay, Turcia. Micuțul Yagiz și mama lui au așteptat peste 100 de ore sub ruine, pentru ca cineva sa ajunga la ei, sa-i salveze. Nu și-au pierdut speranța, așa ca ajutorul a venit la timp, scrie Observatornews.ro. Baiețelul era infașurat…

- Un bebelus de doar 20 de zile a fost scos in viața din ruinele unei case daramate de cutremurul de luni din Turcia. Momentan, nu se stie daca a mai supravietuit cineva din familia lui, informeaza Metro.co. Salvatorii au fost fotografiați ținandu-l in brațe pe baiețelul Kerem Agirtas, in timp ce cautau…

- Peste 6.200 de oameni au murit iar in jur de 27.400 sunt raniți, in Turcia și Siria, in urma celor doua cutremure devastatoare produse luni, la distanța de 9 ore unul de altul, in regiuni relativ apropiate. De asemenea, mai mult de 8.000 de persoane au fost trase pana acum dintre daramaturi in Turcia…

- Un seism cu magnitudinea 7,8 a lovit Turcia si Siria si a provocat numeroși morti si raniti. Au avut loc zeci de replici, una dintre ele cu magnitudinea 6,6. Cutremurul care a avut loc spre primele ore ale dimineții, a fost urmat la pranz de un alt seism de magnitudine 7,6. Blocuri au fost doborate…