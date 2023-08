Noi rute de transport public pentru Codru și Bubuieci. Acestea au fost deja testate și curand urmeaza sa fie lansate pe linie. Aceasta extindere a rețelei de transport vine in contextul in care Primaria Chișinau a adaugat zeci de unitați noi de autobuze și troleibuze in parcurile urbane. Extinderea rețelei de transport public subliniaza angajamentul administrației locale de a oferi accesibil