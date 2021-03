Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta seara, in Monitorul Oficial al Romaniei Partea I numarul 308 a fost publicata Hotararea pentru modificarea si completarea anexei nr. 3 la Hotararea Guvernului nr. 293 2021 privind prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei incepand cu data de 14 martie 2021, precum si stabilirea…

- Hotararea Guvernului privind noile masuri de combatere a efectelor pandemiei de COVID-19 a fost publicata vineri in Monitorul Oficial. In mod normal, HG-ul ar trebui sa intre in aplicare de la publicarea in MO, așa cum arata alin. 3 din art. 12, cu referire la alin. 1 din art. 11. Citește…

- Hotararea Guvernului privind noile masuri de combatere a efectelor pandemiei de COVID-19 a fost publicata vineri in Monitorul Oficial. Hotararea prevede reducerea intervalului orar in care este permisa circulatia persoanelor in afara locuintei/gospodariei fara restrictii, in localitatile in care incidenta…

- Hotararea de Guvern care prevede noi restrictii de circulatie si pentru agentii economici, aplicabile in functie de rata de infectare din fiecare localitate, a fost publicata, vineri seara, in Monitorul Oficial. "Vom convoca maine Comitetul Municipal pentru Situatii de Urgenta, se va publica intre…

- Hotararea de Guvern care prevede noi restrictii de circulatie si pentru agentii economici, aplicabile in functie de rata de infectare din fiecare localitate, a fost publicata, vineri seara, in Monitorul Oficial. Hotararea de Guvern prevede reducerea intervalului de circulatie pana la ora 20.00, in localitatile…

- In Monitorul Oficial nr. 308 a fost publicata Hotararea pentru modificarea si completarea anexei nr. 3 la Hotararea Guvernului nr. 293/2021 privind prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei incepand cu data de 14 martie 2021, precum si stabilirea masurilor care se aplica pe durata acesteia…

- Premierul Florin Citu a declarat ca hotararea de Guvern privind noile masuri va fi publicata vineri in Monitorul Oficial, insa a discutat cu seful DSU Raed Arafat si au stabilit ca noile restrictii vor fi aplicate incepand de duminica pentru ca operatorii economici sa aiba timp sa se pregateasca.…

- Au fost inregistrate 113 cazuri noi COVID-19 in județul Alba, in ultimele 24 de ore, potrivit datelor transmise de DSP Alba vineri, 26 martie. De la inceputul pandemiei, in județul Alba, 17.944 de persoane au fost confirmate pozitiv. Lista localitaților din care provin persoanele confirmate in ultimele…