- Deputatul PNL Gabriel Andronache procpune ca viteza cu care trotinetele electrice pot circula pe drumurile sa fie limitata la 15 km/h, fata de 25km/h in prezent, el argumentand ca a venit momentul sa protejam varstnicii, copiii si in general oamenii care circula pe trotuar.

- Tot mai mulți romani cauta soluții sa reduca valoarea facturilor la utilitați, dupa liberarizarea pieței de energie electrica, iar sistemul de panouri fotovoltaice pare a fi preferat din ce in ce mai mult de consumatorii casnici.Autoritatea Naționala de Reglementare in Domeniul Energiei (ANRE)…

- Romania va atinge borna de 25.000 de vehicule electrice inmatriculate pana la finalul anului, arata un studiu dat publicitații.Potrivit indexului Lektri.co, companie specializata in stații de incarcare pentru mașini, in intervalul ianuarie - septembrie 2022, au fost inregistrate 8.375 de vehicule…

- Lanțurile de magazine Lidl și Kaufland din Germania au renunțat sa mai ofere la incarcarea gratuita a mașinilor electrice ale clienților. Serviciul va fi taxat de marti, 13 septembrie.De acum, clienții vor trebui sa plateasca intre 29 și 65 de cenți kW/h, scrie Spiegel.Anul trecut,…

- USR solicita Guvernului Ciuca sa renunte la ”suprataxarea” contractelor part-time, considerand ”nociva” modificarea Codului Fiscal, prin care daca muncesti doua sau patru ore trebuie sa platesti taxe cat pentru un contract de munca intreg.USR sustine ca prin aceasta masura s-ar fi pierdut…

- Autoritațile romane vor sa-i atraga pe turiști pe malul Marii Negre. Iar una dintre strategii se refera la marirea plajelor.Deja zona de nisip din stațiunea Mamaia a fost largita cu pana la 150 de metri fața de spațiul de promenada. Acum a venit randul plajelor din Eforie Sud.Proiectul…