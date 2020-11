Stiri pe aceeasi tema

- Noi restrictii pentru 7 localitati din jud.Suceava ca și in jud Arges Foto: Arhiva/ MAp 7 localitati sucevene, orasul Brosteni si comunele Capu Câmpului, Crucea, Panaci, Pojorâta, Vadu Moldovei si Saru Dornei intra de astazi, pentru o perioada de doua saptamâni, în…

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Arges, condus de prefectul Emanuel Soare, a hotarat in ședința de luni, 16 noiembrie, impunerea unor masuri suplimentare in mai multe localitați din județ: Costești, Priboieni, Albota, Corbeni, Baiculești, Poienarii de Argeș, Domnești, Mozaceni, in care…

- In Argeș, au fost introduse restrictii suplimentare in 8 localitati noi care au depasit rata de incidenta de 3 la mie. Acestea sunt: Priboieni, Albota, Costesti, Corbeni, Baiculesti, Poienarii de Arges, Domnesti, Mozaceni.

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența a venit duminica cu o serie de masuri dupa ce in cele patru comunitați a fost depașit pragul de trei persoane infectate la mia de locuitori. Totodata, purtarea maștii de protecție va fi obligatorie in toate spațiile publice. In cele trei comune…

- Noi masuri de protecție in judetele unde rata infectarilor este mare Autoritatile locale din judetele unde rata infectarilor cu SARS-CoV-2 a depasit pragul de 1,5 la mia de locuitori, în ultimele 14 zile, au luat noi masuri. În judetul Galati, de exemplu, Comitetul…

- Noi masuri sanitare in localitați cu rata infectarilor COVID peste 1,5/1000 Foto: Grupul de Comunicare Strategica Autoritatile locale din judetele unde rata infectarilor cu SARS-CoV-2 a depasit pragul de 1,5 la mia de locuitori, în ultimele 14 zile, au luat noi masuri. În judetul…

- Colegiul National "Radu Negru" din municipiul Fagaras este primul liceu din judetul Brasov care va functiona, in urmatoarele doua saptamani, dupa scenariul rosu, membrii Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta luand decizia suspendarii cursurilor fata in fata in cadrul unei sedinte ce a avut…

- Prefectul Mihai Catalin Vasii a convocat astazi o ședința a Comitetului Județean pentru Situații de Urgența, in vederea dezbaterii și votarii unui proiect de Hotarare privind instituirea unor masuri suplimentare pentru reducerea riscului de contaminare cu noul coronavirus la nivelul județului Brașov.…