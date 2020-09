Noi restricţii pentru românii care merg în Italia. Care sunt regulile care se aplică de luni Noi restrictii pentru romanii care merg in Italia. Care sunt regulile care se aplica de luni Apar noi reguli pentru romanii care merg in Italia, incepand de luni, 7 septembrie, au anuntat autoritatile italliene. Romanii care merg in Italia vor sta, incepand de luni, timp de 14 zile in izolare. Decizia a fost luata din cauza cresterii cazurilor de COVID-19, iar noul decret a fost deja semnat de premierul Italiei, Giuseppe Conte. Aceasta prelungire a nomelor sanitare se aplica nu numai romanilor, ci si bulgarilor. Cum se face intrarea in Italia, in noile conditii Intrarea in Italia se face pe baza… Citeste articolul mai departe pe jurnalmm.ro…

