Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul pentru Situații de Urgența se reunește astazi, inaintea ședinței de guvern programata la ora 19:00, pentru a decide noi restricții și masuri pentru limitarea raspandirii infecțiilor cu coronavirus. ANI: Un fost politist nu poate justifica o avere de 141.000 de euro, un altul e incompatibil…

- Abia revenit din vizita de lucru din Israel și Palestina, premierul Ludovic Orban a convocat miercuri seara o ședința de urgența la Guvern, dupa ce autoritațile au anunțat un bilanț COVID cu cifre fara precedent. Digi 24 susține ca s-ar fi discutat limitarea circulației noaptea, in Capitala, și purtarea…

- Masca de protecție devine obligatorie in toate județele in care rata de incidența a cazurilor de COVID-19 depașește 1,5 la mia de locuitori, a decis luni seara Comitetul Național pentru Situații de Urgenta, informeaza hotnews.ro . Hotararea de luni seara a Comitetului Național pentru Situații de Urgenta:…

- Premierul Ludovic Orban a anunțat, luni, dupa intalnire cu prefecții, ca va propune in cadrul Comitetului Național pentru Situații de Urgența (CNSU) ca masca sa fie purtata in localitațile care inregistreaza un indice de noi cazuri de COVID-19 de peste 1,5 imbolnaviri la mia de locuitori. De asemenea,…

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta (CNSU) se va reuni, luni, pentru a actualiza lista tarilor cu risc epidemiologic ridicat in contextul pandemiei de COVID-19. "Astazi este sedinta saptamanala, obisnuita, a Comitetului National pentru Situatii de Urgenta care…

- Cabinetul condus de Ludovic Orban urmeaza sa decida, in sedinta de miercuri, prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei cu 30 de zile, incepand cu 15 octombrie, la propunerea Comitetului National pentru Situatii de Urgenta. Hotararea CNSU mai prevede ca purtarea mastii va deveni obligatorie…

- Guvernul urmeaza sa decida in sedinta de miercuri prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei cu 30 de zile, incepand cu 15 octombrie, urmare a unei hotararii de marti a Comitetului National pentru Situatii de Urgenta.Hotararea CNSU mai prevede ca purtarea mastii va deveni obligatorie…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a decis, prin hotararea nr. 43, adoptata joi seara, relaxarea unor masuri, cu mențiunea ca aceasta va fi valabila doar in județele in care s-au inregistrat, in ultimele 14 zile, mai puțin de 1,5 cazuri la mia de locuitori. Incidența cazurilor va f calculata…