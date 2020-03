Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a aprobat, miercuri seara, intr-un proiect de OUG, o serie de modificari aduse Codului Penal privind inasprirea pedepselor și sancțiunilor impuse celor care comit infracțiuni in contextul epidemiei de coronavirus.

- Persoanele care nu respecta regulile de carantina, in condițiile epidemiei de coronavirus, pot ajunge sa fie pedepsiți penal. Ei pot fi cercetați in baza articolului 352 din Codul Penal, care sancționeaza zadarnicirea combaterii bolilor.

- Autoritatile italiene au organizat o reuniune de urgenta, dupa anuntul primului european ucis de coronavirus, iar cifrele date publicitatii sunt extrem... The post Peste 50.000 de oameni din 10 orase din Italia, dintr-o regiune plina de romani, in carantina din cauza epidemiei de coronavirus appeared…

- Micul oras Codogno, din nordul Italiei, unde sase persoane au fost testate pozitiv cu noul coronavirus, printre care si un barbat in varsta de 38 de ani aflat la terapie intensiva, a decis vineri inchiderea tuturor locurilor publice, informeaza France Presse. Primarul acestei localitati ce numara circa…

- Circulatia rutiera pe Autostrada Soarelui este restrictionata miercuri, 19 februarie, pana la ora 17.00, din cauza lucrarilor la carosabil, pe tronsonul de drum cuprins intre kilometrii 29-28.

- Dincei peste 3700 de pasageri aflați la bordul vasului de croaziera pus sub carantina de autoritațile nipone 61 s-au inbolnavit. Doar astazi au fost au fost confirmate 41 de noi cazuri, noteaza digi24.ro.Bolnavii urmeaza sa fie debarcați și tratați la spital, spun autoritațile nipone.…

- Patru cetateni romani au fost repatriati din China, din zona de focar a infectiei cu coronavirus, unul fiind in carantina in Germania, iar ceilalti trei in Franta, transmite MAE. Totodata, misiunea diplomatica a oferit sprijin consular pentru trei marinari romani aflati pe nave in diferite zone din…

