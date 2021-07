Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american, Joe Biden, si-a indemnat luni concetatenii sa se vaccineze anti-COVID-19, dupa ce persoanele nevaccinate au contribuit la o crestere a cazurilor de infectare, fapt care a contribuit la o scadere a Bursei, relateaza Reuters. Numarul cazurilor de COVID-19 a reintrat in…

- Presedintele american Joe Biden si-a indemnat luni concetatenii sa se vaccineze anti-COVID-19, dupa ce persoanele nevaccinate au contribuit la o crestere a cazurilor de infectare, fapt care a contribuit la o scadere a Bursei, relateaza Reuters. Numarul cazurilor de COVID-19 a reintrat in ultimele saptamani…

- Ridicarea majoritatii masurilor de carantina din Europa in ultimele luni a condus la o crestere a activitatii comerciale, a cheltuielilor si a increderii in piata, determinand multi economisti sa isi actualizeze previziunile pentru cresterea europeana, relateaza Financial Times. Cu toate acestea, aceste…

- Olanda a anuntat vineri reimpunerea unor restrictii asupra functionarii cluburilor de noapte, restaurantelor si festivalurilor de muzica, la numai doua saptamani dupa ce aceste masuri fusesera ridicate, intr-un efort de a stopa recenta crestere accelerata a cazurilor de COVID-19, mai ales in randul…

- Premierul Mark Rutte a precizat ca restrictiile se aplica de sambata si vor ramane in vigoare pana pe 14 august. Preocupante sunt in special focarele pornite din discoteci si cresterea infectarilor cu varianta Delta a coronavirusului, factori care au contribuit la cresterea infectarilor. Tara cu circa…

- Olanda reintroduce restrictii asupra functionarii cluburilor de noapte, restaurantelor si festivalurilor de muzica, la numai doua saptamani dupa ce aceste masuri fusesera ridicate, in urma cresterii accelerae a cazurilor de COVID-19, mai ales in randul tinerilor.

- Ministerul sanatații din Israel a anunțat miercuri ca țara a reintrodus unele masuri anti-COVID, dupa ”un nou focar de COVID” provocat de varianta indiana, denumita Delta, informeaza Dpa, citata de Agerpres . In urma cu cateva zile, autoritațile au introdus din nou obligativitatea purtarii maștii in…

- „Experiența prin care trece Marea Britanie in acest moment arata ca aceasta infecție se raspandește cu precadere in randul persoanelor nevaccinate și nu este intamplator ca aceasta tulpina este prezenta indeosebi la persoanele tinere din Marea Britanie, unde procentul celor nevaccinați este destul de…