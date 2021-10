Noi restrictii pentru mai multe comune din județul Iasi Comitetul Județean pentru Situații de Urgența s-a intrunit astazi, ca urmare a creșterii valului 4 in județul Iași. Cum incidența a crescut pentru o serie de comune, s-a luat decizia implementarii de noi restricții pentru o durata de 14 zile. Astfel, au depașit pragul de 3 la mie pe o durata cumulata de doua saptamani comunele Heleșteni (3,07), Holboca (3,08), Ion Neculce (3,4) și Mogoșești Siret (3,51). Pragul de 2 la mie a fost depașit de comunele Popricani (2,23) și Țibana (2,19). Hotararile pentru fiecare comuna in parte, in funcție de incidența cazurilor de SARS-CoV-2, pot fi consultate in… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Rata de infectare din Timișoara atinge valoarea de peste 8 la mie. Deși pragul de 7.5 la mie a fost depașit inca de ieri Comitetul Județean de Situații de Urgența. Astazi, conform datelor furnizate de Direcția de Sanatate Publica, rata de infectare la o mie de locuitori, in judetul Timis este 6,02.…

- In comuna clujeana Bobalna s-a inregistrat marți o incidența a cazurilor noi de Covid-19 in ultimele 14 zile de 7,35 la mia de locuitori, Comitetul Județean pentru Situații de Urgența (CJSU) luand decizia de a aplica masuri mai dure incepand de azi. Conform prefecturii Cluj, in urmatoarele unitați administrativ-teritoriale:…

- Incidenta raspandirii COVID 19 in municipiul Constanta pentru ultimele 14 zile este de 3,16Prefectura Constanta informeaza ca incidenta raspandirii COVID 19 in municipiul Constanta pentru ultimele 14 zile este de 3,16, in timp ce ieri a fost de 2.98.Asta presupune ca municipiul Constanta intra in scenariul…

- Incepand cu data de 20 septembrie, in toate localitatile din judetul Timis, este obligatorie purtarea mastii de protectie, pe o raza de 50 de metri in jurul unitatilor de invatamant. Decizia a fost luata astazi de CJSU Timis. Comitetul Județean pentru Situații de Urgența, convocat de subprefectul Ovidiu…

- Orasul Solca din judetul Suceava intra in scenariul rosu Foto: Arhiva/ MApN. RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI : Tot mai multe localitati din tara reînaspresc restrictiile din cauza înmultirii cazurilor de coronavirus. Este si cazul orasului Solca, din judetul…

- Restrictii in localitatea Viseul de Jos, judetul Maramures Foto: Arhiva/ Catalin Radu Sunt restrictii în localitatea Viseul de Jos din judetul Maramures, dupa ce rata de infectare cu coronavirus a ajuns la 4,59 la mia de locuitori. De astazi sunt interzise concertele, festivalurile,…

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Salaj a adoptat, luni, o hotarare care prevede masuri suplimentare de prevenire si combatere a infectiilor generate de virusul SARS-CoV-2 in comuna Simisna, unde incidenta cazurilor de COVID-19 este cea mai mare din judet, respectiv 7,67 cazuri la…

- Ministrul Sanatații și ministrul Educației au vorbit astazi, in cadrul unei conferințe de presa, despre propunerile de organizare a noului an școlar in contextul epidemiei. Masurile discutate și prezentate trebuie aprobate de Comitetul Național pentru Situații de Urgența. Ministrul Sanatații, Ioana…