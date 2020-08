Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe precizeaza ca autoritatile italiene au anuntat prelungirea cu pana la zece zile a masurilor privind conditiile de intrare pe teritoriul Republicii Italiene pentru persoanele care vin din Romania, masuri valabile initial pana la data de 31 iulie a.c. Astfel, romanii care…

- Lista tarilor cu risc epidemiologic ridicat a fost actualizata de Institutul National de Sanatate Publica (INSP), iar persoanele care vin din aceste state vor fi plasate in carantina timp de 14 zile. In acelasi timp, peste 20 de state din Europa interzic accesul romanilor sau impun restrictii la intrarea…

- Autoritațile din Bosnia și Herțegovina au anunțat ca de joi cetațenii statelor membre, inclusiv romanii, vor fi nevoiți sa prezinte, la granița, un test negativ COVID-19, efectuat in ultimele 48 de ore, pentru a li se permite accesul, potrivit MAE.Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a transmis,…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a anuntat, duminica, noile conditii de acces in Ungaria pentru cetatenii provenind din Romania, avand in vedere ca tara vecina a inclus Romania pe lista „galbena”.

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) anunța ca, incepand de joi, cetațenilor care se deplaseaza din Romania in Olanda „le este recomandata ferm autoizolarea la domiciliu pentru o perioada de 14 zile” din momentul intrarii pe teritoriul Regatului Țarilor de Jos.

- Autoritatile austriece au luat decizia de a se impune restrictii cetatenilor romani si ai altor state, la intrarea pe teritoriul Republicii Austria. In acest context, Ministerul Afacerilor Externe din Romania in regim de urgența, a intreprins demersuri la nivel de ministru al afacerilor externe pe…

- Ministerul Afacerilor Externe a venit cu precizari in contextul deciziilor autoritaților austriece de a impune restricții la intrarea pe teritoriul Republicii Austria pentru cetațenii provenind din Romania și alte state.Citete și: CCR mai are nevoie de timp pentru cazul Marciu - Tariceanu…

- Romania, laudata la inceput pentru inteligența de a lua rapid masuri de protecție in fața virusului Covid -19, revine in forța depașind țari marcate profund de pandemie. Suntem, spun statistice europene, deja pe locul trei in privința numarului de imbolnaviri la suta de mii de locuitori. 5-6 la suta…