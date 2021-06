Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul portughez a anuntat joi inchiderea perimetrala a zonei metropolitane a capitalei Lisabona si interzicerea intrarilor si iesirilor din aceasta zona la sfarsit de saptamana, din cauza relansarii pandemiei si prevalentei variantei Delta (varianta indiana) in aceasta regiune, relateaza agentiile…

- Guvernul va aproba in ședința de vineri, de la ora 20.30, noile masuri de relaxare valabile incepand cu data de 15 mai. In prealabil are loc o sedinta a Comitetului National pentru Situatii de Urgenta. Intrucat starea de alerta tocmai a fost prelungita pentru 30 de zile, orice masura de relaxare va…

- Comitetul Municipiului Bucuresti pentru Situatii de Urgenta (CMBSU) a decis, astazi, redeschiderea salilor de spectacol, a cinematografelor, a restaurantelor si cafenelelor la o capacitate de 30%."Incidența in capitala a ajuns, astazi, la 2,62. Așadar, poate fi permisa funcționare restaurantelor și…

- Comitetul Municipiului Bucurestiului pentru Situatii de Urgenta (CMBSU) are programata sambata, 24 aprilie, o sedinta pentru prelungirea masurilor dispuse in contextul pandemiei de SARS-CoV-2, informeaza Agerpres . „In principiu vor fi mentinute masurile actuale, cu derogarile prevazute in HG 432/2021,…

- CMBSU a prelungit masurile pentru Capitala, dupa ce Guvernul a prelungit starea de alerta. Prefectul Capitalei, Alin Stoica, a declarat ca o sedinta a Comitetului Municipiului Bucuresti pentru Situatii de Urgenta a avut loc sambata si au fost puse in aplicare masurile luate de catre Guvern, prin hotararea…

- In plin val 3 al pandemiei de coronavirus, romanii nu renunța la proteste. Gruparile anti-restricții nu mai fac insa front comun, așa cum o faceau pana de curand. Unii și-au dat, astazi, intalnire la Universitate, alții in piața Revoluției sau Piața Victoriei. In timp ce in alte țari europene sunt interzise…

- Ministerul de Interne propune adoptarea de catre Guvern a unui proiect de lege care permite poliției, pe perioada starii de alerta, sa inchida pentru o perioada de pana la 30 de zile localurile care nu respecta regulile din pandemie. De asemenea, MAI dorește ca prin derogare de la lege, plangerea…