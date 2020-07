Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a anuntat, duminica, noile conditii de acces in Ungaria pentru cetatenii provenind din Romania, avand in vedere ca tara vecina a inclus Romania pe lista „galbena”.

- Conform noilor reguli, cetatenii unguri care revin din tari de risc crescut, considerate apartinand zonelor "galbena" si "rosie", vor fi obligati sa se supuna unor controale medicale la granita si sa intre in carantina, a explicat Gergely Gulyas. Acelasi lucru se aplica si in cazul strainilor care vin…

- Ungaria a decis noi restrictii in ce priveste trecerea frontierelor pentru prevenirea raspandirii COVID-19, care vor intra in vigoare de saptamana viitoare, de miercuri mai precis. Decizia a fost luata in urma reaparitiei unui numar mare de cazuri in mai multe tari, relateaza Agerpres. Romania a fost…

- Romanii care merg in Ungaria vor fi obligați sa stea in carantina pana au doua teste COVID negative, efectuate la interval de 48 de ore. Masura va intra in vigoare de miercuri. Romania nu este totusi singura tara, pentru care Guvernul de la Budapesta pune noi restrictii la frontiere. Ungaria, o destinatie…

- Romania a anuntat, luni, noua lista a statelor din care se poate veni fara a intra in carantina. Dar tot luni a fost actualizata si lista cu tarile in care romanii nu pot intra sau sunt obligati sa stea in carantina daca o fac.

- Mai trebuie sa intre in carantina sau in izolare romanii care revin in țara dupa 1 iunie? VEZI raspunsul Poliției de Frontiera Dupa o serie de mesaje din care romanii ce vor sa revina in Romania au ințeles ca nu ar mai fi nevoiți sa intre in izolare sau carantina, Poliția de Frontiera vine cu o informare…

- Ungaria mentine deocamdata restrictiile de calatorie pentru Romania si Ucraina, a declarat sambata Tibor Lakatos, membru al comitetului operativ pentru combaterea epidemiei de COVID-19, intr-un briefing de presa, transmite MTI, conform Agerpres.Persoanele care sosesc din Romania sau Ucraina si vor sa…

- Prim vicepresedintele PNL a intrat in dialog si cu Viorel Catarama, care se afla de douasprezece zile in izolare, dupa ce a incercat sa se auto-infecteze cu noul coronavirus. De asemenea, una dintre problemele cele mai dezbatute a fost cea a romanilor care sunt obligati sa se inghesuie in vami pentru…