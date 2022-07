Avertisment din partea autoritaților. Un nou val de restricții impotriva noului coronavirus ar putea intra in vigoare, nu in Romania, ci in Germania. Ministrul german al sanatatii, Karl Lauterbach, a avertizat ca tara sa va fi lovita de un nou val ”catastrofal” de coronavirus daca nu se iau inainte de sosirea toamnei masuri de limitare a contaminarii, informeaza dpa, citata de Agerpres. “Daca intram in toamna asa cum suntem acum, adica fara noi masuri de protectie, fara masti, fara nimic, ar insemna ca numarul de cazuri va creste accentuat, dar si ca unitatile de terapie intensiva vor fi supraaglomerate”,…