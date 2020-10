Noi restricții în trei comune din Argeș: Ce reguli noi au impus autoritățile Se impun noi restricții in comunele Maracineni, Priboieni și Tigveni, toate din județul Argeș. Incidența cumulata a cazurilor din ultimele 14 zile a fost mai mare de 1,5 la 1.000 de locuitori. Comitetul Județean pentru Situații de Urgența a adoptat, ieri, o hotarare prin care au fost impuse restricții suplimentare in trei comune. De asemenea, medicii și asistenții din școlile aflate in scenariul 3 vor fi detașați la DSP. „S-a hotarat și ca medicii și asistenții medicali școlari care deservesc unitațile de invațamant al caror scenariu de funcționare impune participarea tuturor preșcolarilor și… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

