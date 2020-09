Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile din Grecia au anuntat miercuri ca, incepand cu 21 august, vor impune noi restrictii in insula Mykonos si in regiunea Halkidiki din cauza numarului mare de contaminari cu noul coronavirus, informeaza Reuters.

- Vizitele la spital si la caminele de batrani sunt acum permise doar in cazuri exceptionale, in timp ce in baruri locurile sunt limitate pentru a se evita aglomerarea. In acest timp, clientii in picioare, chiar daca stau afara, nu vor mai fi serviti, potrivit noilor reguli emise de autoritati.…

- Guvernatorul statului american California, Gavin Newsom, a ordonat luni revenirea la anumite restrictii in contextul pandemiei de COVID-19, intre care inchiderea salilor de restaurant, a saloanelor de coafura si a lacasurilor de cult, relateaza AFP.California a fost primul stat care a impus…

- Ziarul Unirea Accesul romanilor in peste 20 de țari din Europa, restricționat sau complet INTERZIS, din cauza creșterii numarului de cazuri de Covid-19. Lista lor și masurile Sunt 20 de state care au introdus restricții, iar 14 dintre acestea sunt țari membre ale Uniunii Europene. Tot mai multe state…

- Mii de oameni s-au adunat marti seara in centrul Belgradului pentru a protesta fata de intentia presedintelui Alexander Vucic de a institui restrictii de circulatie la sfarsitul saptamanii, din cauza numarului mare de cazuri de COVID - 19. Mai multi protestatari au intrat in cladirea Parlamentului,…

- Romania se afla pe locul patru in topul tarilor din Europa cu cea mai mare rata de infectare la o suta de mii de locuitori. Acesta este si motivul pentru care mai multe state le interzic romanilor sa mai intre pe teritoriul lor sau le impun izolarea/carantina timp de 14 zile. Ce tari aplica restrictii…