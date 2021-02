Stiri pe aceeasi tema

- Oamenii de stiinta au atras atenția și in ceea ce privește confuzia pe care o provoaca utilizarea termenilor "varianta", "tulpina" sau "mutatie", atat in mass-media cat si in publicatiile stiintifice, atunci cand ne referim la modificarile survenite la nivelul COVID-19.Terminologia se refera la replicarea…

- Prima persoana infectata pe plan local in Noua Zeelanda de la jumatatea lunii decembrie a fost depistata cu varianta sud-africana a noului coronavirus, iar transmiterea a avut loc probabil in timpul carantinei sale, au declarat luni autoritatile locale, potrivit AFP. O femeie de 56 de ani,…

- Uniunea Europeana cere ca deplasarile cetațenilor europeni intre țarile membre sa fie cat mai limitate. Avertizarile vin in contextul noilor tulpini de coronavirus care se raspandesc din ce in ce mai repede. Presedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, avertizeaza ca situația epidemiologica…

- Potrivit OMS, 22 de țari europene, din cele 53 de state, au inregistrat deja cazuri deinfectare cu noua tulpina a coronavirusului ("VOC 202012/01").Din cauza transmisibilitații sale sporite, varianta risca sa agraveze numarul de cazuri și sa contribuie la suprasaturarea sistemelor sanitare. "Este o…

- Valul al treilea al pandemiei COVID-19 va veni și in Romania, noile tulpini urmand sa se transmita mult mai agresiv in randul populației, a atras atentia Cristian Oancea, directorul medical al Spitalului de Boli Infecțioase "Victor Babeș" din Timișoara. Vestea buna este ca actualul vaccin anti-COVID…

- Guvernul italian planifica noi restrictii legate de coronavirus pentru sarbatorile de Craciun si Anul Nou, a anuntat prim-ministrul Giuseppe Conte marti intr-un interviu, citat de DPA, potrivit AGERPRES. "Acum avem nevoie de alte masuri restrictive", a declarat Conte pentru ziarul La Stampa,…

- California a adoptat luni restrictii dure din cauza Covid-19, ordonand oamenilor sa stea acasa si inchiderea magazinelor neesentiale. Statul New York a cerut spitalelor sa mareasca numarul de paturi cu 25%, in conditiile in care Statele Unite sa pregatesc pentru o noua crestere a cazurilor de infectare…

- Marcel Vela și Nelu Tataru s-au pus la masa dialogului și au decis, vineri noapte, modul in care vor avea loc slujbele religioase in perioada urmatoare. Cei doi au emis un Ordin comun in care se precizeaza ca slujbele vor avea loc in interiorul lacașurilor de cult, nu ca pana acum, in afara lor,…