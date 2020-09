Stiri pe aceeasi tema

- In incercarea de a limita creșterea numarului infectarilor cu COVID-19, autoritațile spaniole au in vedere impunerea unor restricții la nivelul unor zone din capitala țarii care se confrunta cu cel mai mare numar de cazuri de coronavirus de la nivel european. Masurile se vor aplica de luni. Și vizeaza…

- Locuitorii din zonele vizate, care reprezinta 13 la suta din populatia Madridului, vor putea iesi din cartierul lor doar pentru a merge la munca, la medic sau pentru a-si duce copiii la scoala. De asemenea, nimeni nu va mai putea intra in aceste zone, exceptand motive de prima necesitate. Presedinta…

- Cehia a impus reguli mai stricte pentru limitarea epidemiei de coronavirus, dupa ce numarul de cazuri noi a inceput sa creasca, transmite dpa. Miercuri seara, ministerul sanatatii de la Praga a anuntat ca restaurantele, cafenelele, barurile si cluburile nu vor putea permite intrarea decat in limita…

- STARE DE ALERTA. Masurile impuse pana in prezent de Executivul Orban vor avea efect și incepand de saptamana viitoare, cand actuala stare de alerta se va incheia. Astfel, masca de protecție va ramane in continuare obligatorie in spatiile publice deschise si in mijloacele de transport in comun.…

- Finlanda, relativ scutita de pandemia de COVID-19, a impus miercuri restrictii asupra calatoriilor dinspre majoritatea tarilor Uniunii Europene, laudandu-se acum cu politica frontaliera "cea mai stricta" din blocul comunitar, relateaza AFP.In aceeasi zi, o alta tara nordica, Norvegia, a adaugat…

- Carrie Lamspune ca Hong Kong-ul este "pe punctul de a avea un focar comunitar pe scara larga" si i-a indemnat pe locuitori sa respecte noile restrictii, intrate in vigoare de astazi, si care includ purtarea obligatorie a maștilor. Masurile vin dupa ce Hong Kong-ul a repurtat un succes timpuriu in…

- Premierul Ludovic Orban a facut un nou apel la oameni sa respecte masurile de protectie, precum distantarea sociala, purtarea mastii in spatii inchise si normele de igiena. Seful Executivului a adaugat ca nu e cazul pentru o noua relaxare, insa nu doreste sa fie impuse noi restrictii care ar dauna…

- Comitetului Local pentru Situații de Urgența Turda a hotarât interzicere accesului la locurile de joaca, foișoare, locurile pentru gimnastica sau alte tipuri de locuri de relaxare din oraș. Masurile au fost luate de autoritațile locale dupa ce un focar de infecție a izbucnit în comunitatea…