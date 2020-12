Stiri pe aceeasi tema

- Luand exemplul județului Argeș unde s-au interzis coșurile de mana in magazine pentru a limita contactul dintre cumparatori și raspandirea coronavirusului, Prefectura Capitalei ia in calcul o masura asemanatoare in București. Capitala inregistreaza un numar in creștere de cazuri de COVID-19, cu o incidența…

- Luni are loc o noua ședința a Comitetului Național pentru Situații de Urgența in care ar putea fi adoptate noi reguli și masuri restrictive. Premierul Orban a declarat, inainte de ședința CNSU, ca in primul rand va fi actualizata lista roșie a țarilor in care daca calatorești ești obligat sa stai in…

- ”Am decis sa identificam hotelurile care vor sa colaboreze cu noi pentru carantinare. Vor fi mulți romani care vor veni in Romania din țarile care introduc masuri dure de carantinare. Va fi un val”, a spus primarul Capitalei intr-o declarație de presa comuna cu prefectul Traian Berbeceanu. Acesta…

- Prefectul Capitalei, Traian Berbeceanu, a anunțat faptul ca școlile din București vor funcționa in continuare in sistem online.Citește și: Nicușor Dan iși primește binecuvantarea din SUA: intalnire cu ambasadorul american ”Singura decizie nornmala, legala și fireasca era ca școlile…

- Prefectul Capitalei, Traian Berbeanu, spune ca in ședința Comitetului pentru Situații de Urgența care va avea loc luni nu vor fi impuse noi restricții, ci vor fi evaluate efectele celor care au fost deja luate. Berbeceanu a punctat ca acestea vor fi pastrate pentru ca „nu avem motive de relaxare”.„Ideea…

- Prefectul Capitalei, Traian Berbeceanu, a anuntat ca luni va avea loc sedinta Comitetului Municipal pentru Situatii de Urgenta (CMSU) si nu se au in vedere masuri de relaxare, avand in vedere cresterea numarului de cazuri de infectare din Bucuresti. Berbeceanu a precizat, insa, ca nu vor fi impuse noi…

- Noul prefect al Capitalei, Traian Berbeceanu, susține ca sunt posibile noi masuri, in funcție de evoluția cazurilor de coronavirus, insa o carantina va fi ultima varianta luata in calcul. PSD a pierdut majoritatea in Senat și nu poate schimba data alegerilor parlamentare ”In funcție de evoluția…

- „O sa incepem sa creștem capacitatea de testare, dar o sa dureze cel puțin doua luni. Dureaza pana e pregatit și personalul. O sa facem o celula de criza și o sa anunțam toate masurile pe care le vom lua. In privința maștilor exista normative și care impun portul maștii de la un anumit grad.…