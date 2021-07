Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile din Grecia au interzis muzica in restaurante si baruri si au restrictionat libertatea de circulatie pe populara insula de vacanta Mykonos, dupa apariția unui „focar ingrijorator” de coronavirus.

- Autoritatile din Grecia au interzis de sambata muzica in restaurante si baruri si au restrictionat circulația pe timpul nopții pe populara insula de vacanta Mykonos, din cauza unui „ingrijorator focar local” cu COVID, transmite Reuters, citata de Agerpres . Potrivit ministerului pentru protectie civila,…

- Una dintre cele mai ciudate masuri luate de Coreea de sud în fața noului val Covid este în zona salilor de fitness. Mai nou, autoritațile au spus ca muzica ce poate fi pusa la clasele de aerobic din Seul nu trebuie sa aiba mai mult de 120 batai pe minut ca tempo. Gangnam Style, de exemplu,…

- Premierul elen Kyriakos Mitsotakis a anunțat luni ca vaccinarea impotriva COVID-19 devine obligatorie in Grecia pentru ingrijitorii de la caminele de batrani si personalul sanitar din centrele publice si private. Masura a fost luata in contextul in care infectiile in tara continua sa creasca, potrivit…

- Dupa saptamani de scadere a cazurilor de Covid-19, Grecia inregistreaza o creștere a infectarilor, 1800 de cazuri noi. Autoritațile au introdus imediat noi restricții. Turiștii care aveau de gand sa danseze in cluburi, la restaurante sau in baruri, nu mai au aceasta posibilitate. Grecii cred ca in aceste…

- Autoritatile din Mykonos au intervenit de urgenta, dupa ce flacarile au cuprins zeci de hectare de vegetatie, dar și porțiuni dintr-un resort, acolo unde au luat foc imprejurimile. Focul a fost stins inainte ca intreaga insula sa fie evacuata.

- Un incendiu puternic a izbucnit pe Insula Mykonos din Grecia. Elena Udrea si sotul acesteia, Adrian Alexandrov, care sunt acolo in vacanța, au fost evacuati din hotelul in care erau cazati, informeaza Antena3. Autoritatile din Mykonos au intervenit de urgenta, dupa ce flacarile au cuprins…

- Marți, mai multe restrictii de trafic sunt impuse pe DN 7 Ramnicu Valcea – Sibiu si DN 67 Ramnicu Valcea – Targu Jiu, pentru a permite efectuarea de lucrari la partea carosabila. Centrul Infotrafic din cadrul Inspectoratului General al Poliției Romane anunța ca, marți, mai multe restricții de trafic…