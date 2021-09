Noi restricții în Cluj – Napoca, rata de infectare a depășit 6,03‰ Rata de infectare in Cluj-Napoca a ajuns miercuri la 6,03 la mia de locuitori ceea ce inseamna ca in oraș vor fi introduse restricții de noapte. Marți rata de infectare in Cluj-Napoca era 5,59 la mie, iar miercuri a depașit pragul de 6 la mie (6,03). Comitetul Local pentru Situații de Urgența va stabili in termen de 48 de ore cand vor intra in vigoare noile restricții. Conform regulilor, peste pragul de 6 la mie, persoanele nevaccinate circula in weekend doar de la ora 5.00 pana la ora 20.00, cu anumite excepții. Persoanele vaccinate de cel puțin 10 zile pot circula fara restricții. Magazinele… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Rata de infectare in Capitala este in continua creștere și miercuri a trecut de pragul de 6 la mia de locuitori. Asta inseamna ca in București vor fi introduse restricții de noapte. Miercuri, rata de infectare in București este 6,33 la mie. Și rata de infectare in Cluj-Napoca a ajuns miercuri la 6,03…

- Rata de infectare in Capitala este in continua creștere și miercuri a trecut de pragul de 6 la mia de locuitori. Asta inseamna ca in București vor fi introduse restricții de noapte. Miercuri, rata de infectare in București este 6,33 la mie. Conform regulilor, cand incidența ajunge la 6 la mie, intra…

- In comuna clujeana Bobalna s-a inregistrat marți o incidența a cazurilor noi de Covid-19 in ultimele 14 zile de 7,35 la mia de locuitori, Comitetul Județean pentru Situații de Urgența (CJSU) luand decizia de a aplica masuri mai dure incepand de azi. Conform prefecturii Cluj, in urmatoarele unitați administrativ-teritoriale:…

- Timișoara a ajuns la o incidența record pentru un mare oraș, in acest val patru al pandemiei: 6,58 de cazuri la mia de locuitori. Autoritațile pregatesc noi restricții. Luni este convocata o ședința a Comitetului Județean pentru Situații de Urgența. Subprefectul județului Timiș, Ovidiu Draganescu, a…

- La ce ora se inchid magazinele in zonele in care rata de infectare a depașit șase la mie, conform Comitetului Național pentru Situații de Urgența, care a adoptat de azi hotararea cu numarul 73, prin care se propune stabilirea unor masuri necesare impotriva pandemiei de coronavirus. Ora la care se inchid…

- Rata de incidența in București este, vineri, de 2,05 la mie. Comitetul Municipal pentru Situații de Urgența urmeaza sa se intruneasca pentru a decide noi restricții pentru locuitorii din Capitala. Rata de incidența raportata in București a ajuns la 2,05 la mia de locuitori. Comitetul Municipal pentru…

- Cluj-Napoca a ajuns la o rata de infectare COVID-19 de 2,03 la mia de locuitori si, daca aceasta nu va scadea sub doi la mie, municipiul va intra de vineri in scenariul galben, care presupune o serie de restrictii pentru locuitori. „Asa cum am procedat in cazul fiecarei unitati administrativ-teritoriale,…

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Salaj a adoptat, luni, o hotarare care prevede masuri suplimentare de prevenire si combatere a infectiilor generate de virusul SARS-CoV-2 in comuna Simisna, unde incidenta cazurilor de COVID-19 este cea mai mare din judet, respectiv 7,67 cazuri la…