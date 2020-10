Stiri pe aceeasi tema

- Republica Ceha va reduce si mai mult, incepand cu 24 septembrie, numarul maxim permis al spectatorilor la evenimentele sportive, in cadrul masurilor de limitare a raspandirii coronavirusului, a anuntat marti noul ministru ceh al sanatatii Roman Prymula, citat de cotidianul Mlada Fronta Dnes, transmite…

- Dupa ce Israelul a anunțat ca intra in carantina pentru a doua oara de la inceperea pandemiei de COVID-19, Cehia impune din nou restricții pentru prevenirea raspandirii noului coronavirus. Autoritațile din Cehia vor lua din nou masuri restrictive dupa ce s-a inregistrat record de 2.139 de persoane…

- La propunerea Ministerului Educației, Culturii și Cercetarii, Comisia Naționala Extraordinara de Sanatate Publica a permis desfașurarea in aer liber a acțiunilor culturale, organizate de catre instituțiile teatral-concertistice și de cinema, cu respectarea masurilor de sanatate publica. Hotarirea a…

- "Neglijenta in timpul desfasurarii nuntilor si a vacantelor ne-a adus in situatia asta. Epidemia continua sa creasca. Virusul infecteaza tot mai multe persoane, in fiecare zi. Nu s-a imbonavit inca nimeni a doua oara de Covid, dar asta se poate intampla oricand." a declarat Fahrettin Koca, ministrul…

- Guvernul Romaniei a adoptat in ședința de astazi, 31 august, Hotararea de Guvern pentru modificarea și completarea anexei nr. 3 la Hotararea Guvernului nr. 668/2020 privind prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei incepand cu data de 16 august 2020, precum și stabilirea masurilor care…

- Starea de alerta se prelungește pentru inca 30 de zile, incepand de astazi, 16 august 2020. Masurile deja stiute raman in vigoare, printre care obligativitatea mastii. Terasele se vor inchide la miezul noptii, insa ultima comanda va fi preluata de la clienti la ora 23.00. Incepand de astazi, 16 august…

- Astfel, în aceasta perioada cu restricții, când scena pentru toate evenimentele culturale s-a mutat exclusiv în aer liber, Iulius Parc le ofera instituțiilor culturale un loc în care își pot continua proiectele și se pot reîntâlni cu publicul. Totodata, iubitorii…

- Comitetul Național pentru Situatii Speciale de Urgenta anunța ca va fi impusa o noua serie de restricții, in contextul creșterii numarului cazurilor de COVID-19 pe teritoriul Romaniei.Astfel, purtarea maștii de protecție va deveni obligatorie și in spațiile publice deschise, in anumite intervale orare.De…