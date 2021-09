Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul Municipiului Bucuresti pentru Situatii de Urgenta a decis duminica, in ziua in care Capitala a depașit incidența de 4 la mie, ca masca de protectie sa redevina obligatorie in toate spatiile publice, incepand de luni, 27 septembrie. Asadar, purtarea mastii de protectie este obligatorie de luni,…

- Comitetul pentru Situații de Urgența din București a anunțat mai multe masuri dupa o ședința desfașurata duminica, in condițiile in care incidența cazurilor de COVID a depașit 4 la mie in Capitala. Masca de protecție este obligatorie in spațiile publice aglomerate, inclusiv cele in aer liber. Salile…

- Purtarea mastii de protectie este obligatorie in toate spatiile deschise din localitatile cu incidenta a imbolnavirilor de COVID-19 de peste trei la mia de locuitori, potrivit unei decizii adoptata miercuri de Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Valcea, noteaza Agerpres. Totodata,…

- Purtarea mastii de protectie este obligatorie de luni, 13 septembrie, pe o raza de 50 de metri in jurul unitatilor de invatamant, potrivit unei hotarari adoptate vineri de Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Ilfov, informeaza Agerpres.„Pentru prevenirea raspandirii infectiilor cu virusul SARS-CoV-2,…

- Prefectul Brasovului, Mihai Catalin Vasii, a anuntat, luni, ca purtarea obligatorie a mastii de protectie va fi reintrodusa in zonele cu potential de aglomerare din localitati si pe o raza de 100 de metri in jurul scolilor. "In aceasta saptamana, voi propune Comitetului Judetean pentru Situatii de…

- Scoția devine astfel prima țara din lume care renunța la distanțarea sociala.De asemenea și la carantinare, in anumite condiții. Daca un adult este identificat drept contact apropiat al unui bolnav de COVID-19, acesta nu se va mai izola timp de 10 zile daca este vaccinat cu cele doua doze de vaccin…

- Masca de protectie ramine obligatorie in spatiile publice inchise, precum si in transportul public și la stațiile de așteptare. O hotarire in acest sens a fost luata in cadrul ședinței din 15 iulie a Comisiei extraordinare de sanatate publica a municipiului Chisinau. "Purtarea mastilor de protectie…

- Londra: Masca de protecție va ramane obligatorie in transportul in comun, chiar daca la nivel național restricțiile anti-pandemie se vor elimina aproape in totalitate Știri 14 iulie 2021 Munteanu CarmenPrimaria Londra a anunțat miercuri ca purtarea mastii de protecție va ramane obligatorie in transportul…