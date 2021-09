Stiri pe aceeasi tema

- Capitala Romaniei a intrat in scenariu galben, dupa ce rata de incidența a depașit doi la mia de locuitori. Din cauza numarului mare de cazuri inregistrate cu Covid-19 din ultima perioada, oficialii au luat aceasta decizie de ultim moment. Ce restricții vor fi aplicate in București.

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența a decis astazi ca Timisoara sa intre pe anexa 4, cuprinzand localitatile cu rata de infectare mai mare de 2/1000 de locuitori și mai mica de 3/1000 de locuitori. Astfel se reintropduc unele restrictii privind orgaizarea de evceimente.SDe asemenea, activitatea…

- Cluj-Napoca a ajuns la o rata de infectare COVID-19 de 2,03 la mia de locuitori si, daca aceasta nu va scadea sub doi la mie, municipiul va intra de vineri in scenariul galben, care presupune o serie de restrictii pentru locuitori. „Asa cum am procedat in cazul fiecarei unitati administrativ-teritoriale,…

- S-a impus carantina și intr-o localitate din Sibiu, fiind prima zona din județ in care se impun restricții din cauza ratei de infectare crescute. La acest moment, nu mai puțin de 11 arata scara infectarilor la mia de locuitori. Autoritațile locale anunța reguli dure in urmatoarea perioada.

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Salaj a adoptat, luni, o hotarare care prevede masuri suplimentare de prevenire si combatere a infectiilor generate de virusul SARS-CoV-2 in comuna Simisna, unde incidenta cazurilor de COVID-19 este cea mai mare din judet, respectiv 7,67 cazuri la…

- stazi, conform datelor furnizate de Direcția de Sanatate Publica, rata de infectare la o mie de locuitori, in judetul Timis este 0,87. Localitațile cu rata de infectare pe 14 zile peste 3/1000 locuitori: SECAS 5.13 DENTA 4.36 GIULVAZ 3.97 BUCOVAT 3.41 DAROVA 3.20 CRICIOVA 3.05 Localitațile cu rata…

- Tulpina Delta a inceput sa faca ravagii in mai multe zone din Romania! Știm cu toții faptul ca numarul cazurilor infectate cu Covid-19 cresc semnificativ de la o zi la alta, astfel unele localitați deja se tem de valul care este tot mai aproape de noi. Recent, autoritațile au impus noi restricții in…

- Comunele Ceplenița și Rachiteni au depașit incidența de 3 la mia de locuitori (3,09, respectiv 3,04). In aceasta situație, prin ordinul prefectului, s-a intrunit Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Iași intr-o ședința extraordinara și conform legislației in vigoare, s-a luat o hotarare prin…